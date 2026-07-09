Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Bursa Adalet Sarayı'nda görülen bir davanın duruşması sırasında taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine taraflar duruşma salonundan dışarıya çıkarıldı.

KORİDORDA BAŞLAYAN GERGİNLİK DIŞARIYA TAŞTI

Duruşma salonundan çıkarılan kalabalık grup arasındaki tartışma, adliye koridorlarında da devam etti. İçerideki hareketlilik üzerine adliye binasına çok sayıda takviye polis ekibi yönlendirildi. Görevli ekiplerce binadan uzaklaştırılan taraflar arasındaki gerginlik, adliye binasının önünde fiziki kavgaya dönüştü. Kalabalık grubun birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar, çevredeki kameralar tarafından anbean kaydedildi.

BİR POLİS MEMURU KOLUNDAN YARALANDI

Adliye önünde meydana gelen arbedeyi ayırmak için yoğun çaba sarf eden polis ekipleri, kavgaya karışanları güçlükle kontrol altına aldı. Müdahale esnasında kalabalığı ayırmaya çalışan 1 polis memuru kolundan yaralanırken, kavgaya karışan şüphelilerden 2'si de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olayların yatıştırılmasının ardından kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adli makamlarca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.