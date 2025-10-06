Bursa'nın ana su kaynağı barajlarındaki doluluk oranı yüzde 1'in düştü. Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir bölümünü su sağlayan Nilüfer ve Doğancı barajları kuruma noktasına geldi

Kentin içme suyunun en önemli kısmı karşılayan 60 milyon metreküp kapasitesi Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasitesi Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir bölümünün su sağlayan iki baraj, tamamen kuruma noktasına geldi.

21 Eylül'de yüzde 5,08 olan iki barajın doldurulduğu, 5 Ekim'den itibaren 0,54 olarak ölçüldü.

12 SAAT SU KESİNTİSİ BEKLENİYOR

Barajlardaki suyun bitme noktası gelmesi üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi bekleniyor.

Kuraklık nedeniyle Bursa barajlarından kesilen veri akışı yeniden başladı.