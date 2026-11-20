Kentte dün gece başlayan lodos, gündüz de etkisini sürdürdü. Saatteki hızı 74 kilometreye kadar ulaşan lodos, özellikle deniz seferlerini olumsuz yönde etkiledi. BUDO'nun bugün 07.00 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştireceği 10 sefer karşılıklı olarak iptal edildi. İDO'nun ise gün içinde Bursa'dan İstanbul'a 3, İstanbul'dan ise Bursa'ya olan 1 seferi iptal edildi. VALİLİKTEN UYARI Bursa Valiliği ise vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı uyardı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Osmangazi ilçelerinde saatteki hızı 74 kilometreye kadar çıkan lodosun akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini açıkladı.

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