CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ya da örgüte üye olma suçlarından ötürü gözaltı kararı verildi.

GÜNAYDIN: SABAHIN KÖRÜNDE EVİNDE BASKINA UĞRAYAN AKP'Lİ VAR MI?

Operasyona CHP'den ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "Soruşturmaların yüzde 46'sı AKP'li belediyelere" ifadesini de hatırlatarak şunları kaydetti:

"AKP’li belediyelere verilen soruşturma izni sayısını açıklayan İçişleri Bakanı’na soralım:

Sabahın köründe evinde baskına uğrayan bir AKP’li var mı? Türkiye’de bulunan 1407 belediye içinde gözaltına alınıp tutuklanan AKP’li MHP’li belediye olmaması, buna karşılık tüm operasyonların CHP’li belediyelere yöneltilmesi, adaletsizliğin ve yargının / kolluğun araçsallaştırılması değilse nedir?"

ÇİFTÇİ:NİLÜFER BELEDİYESİ DÖNEMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMADAN ALINDI"

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de tepkisini X hesabından dile getirdi.

Bozbey'in "görevinden 7 yıl önce ayrıldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını" vurgulayan Çiftçi şunları kaydetti:

"31 Mart 2024’te millet sandıkta açık ve net bir irade ortaya koydu. Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşlar değişim talebini güçlü biçimde ifade etti, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin birinci partisi konumuna getirdi. Aradan iki yıl geçti. 31 Mart’ın yıl dönümüne yine bir şafak operasyonu haberiyle uyandık.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, görevinden 7 yıl önce ayrıldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Aradan geçen onca yıla rağmen bugün düğmeye basılması, bu sürecin hukuki saiklerle açıklanamayacağını açık biçimde ortaya koyuyor.

Sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabullenemeyen anlayış, çözümü gözaltında ve operasyonlarda arıyor. Bursa’da da Türkiye’nin dört bir yanında da irade milletindir. O iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

BULUT: AÇIK BİR SİYASİ MESAJDIR

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da "Yargıyı bir baskı aracına dönüştüren iktidar, kendi gibi düşünmeyen hiç kimseye yaşam hakkı tanımıyor. Hukuk, adalet dağıtmak yerine susturmanın, sindirmenin aracı haline getiriliyor" dedi.

Bulut'un mesajının devamı şöyle:

CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğu 31 Mart’ın yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması tesadüf değil, açık bir siyasi mesajdır. Bu, sadece bir belediye başkanına değil; sandıkta ortaya çıkan iradeye demokrasiye ve halkın tercihine yönelik bir müdahaledir. Baskıyla, gözdağıyla, yargıyı araçsallaştırarak halkın iradesi yok sayılamaz. Bu adaletsiz düzene teslim olmayacağız!