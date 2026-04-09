Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından bugünkü mecliste yeni başkanvekili seçilecek. Seçim öncesi belediye binasında kargaşa çıktı. Polis yoğun güvenlik tedbiri alırken, meclis üyeleri haricinde kimsenin içeriye girmesine izin verilmedi. Polis içeri girenlere müdahale etti.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş polis müdahalesinden etkilendi.

YÜRÜMEK İSTEYEN CHP'LİLERE POLİS ABLUKASI

CHP Bursa İl Başkanlığı'na yürümek isteyen CHP'lilere polis ablukasına alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Şiddet uygulanarak, gaz sıkılarak hepimize işkence edilmiştir. Bu zulme, bu darbeciliğe direneceğiz" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart tarihinde gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları ile tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Bozbey'in yerine bugün Bursa Büyükşehir Meclisi'nde yeni bir başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek.

CHP ADAY ÇIKARMAMA KARARI ALDI

CHP'nin yapılacak seçimlerde aday çıkarmama kararı aldığı öğrenildi.

ÇOĞUNLUK AKP VE MHP'DE

31 Mart 2024 tarihli seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin adayı Mustafa Bozbey kazansa da, Meclis'te çoğunluk AKP ve MHP'li üyelerde.

Bugün düzenlenecek seçimlerde AKP, aday olarak Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Biba'yı gösterirken, büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde seçimleri AKP'li adayın kazanması bekleniyor.