BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.

BURSA

4. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2025/673 Esas

Davacı ALEYNA NUR KUL ile Davalı SAMET KUL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mustafa ve Gülay oğlu, 04/10/1989 doğumlu, 344......20 T.C kimlik nolu davalı SAMET KUL'a tebligat yapılamadığından, "Belirli gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen,henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı" hususları ve ÖN İNCELEME DURUŞMASININ 09/07/2026 günü saat: 09:30'da yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

