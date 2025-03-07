Bursa'da, 2 katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki tek katlı depo olarak kullanılan eve sıçradı. İtfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ve depo kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi 2'nci Yıldız Sokak'taki 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikteki tek katlı depo olarak kullanılan yapıya sıçradı.
Çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralananın olmazken ev ve depo kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.