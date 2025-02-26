Bursa'da 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi’ndeki 2 katlı evin üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Kestel ve İnegöl ilçelerinden itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sebebiyle ev kullanılmaz hale gelirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.