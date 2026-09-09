Kaza, saat 22.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun İstanbul yönünde, Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. İsmail Serbest yönetimindeki 16 NAB 67 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen 59 ANE 793 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
TIR BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ
Çarpışmanın ardından kontrolünü kaybeden Serbest’in kullandığı TIR, 34 HHB 652 plakalı hafif ticari araca ve çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü İsmail Serbest’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada hafif ticari araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Serbest’in cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İSTANBUL YÖNÜNDE UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde yeniden sağlandı.