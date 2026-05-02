Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerini yöneten kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka yazışmaları incelendi. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten şüphelilerin toplam 3 milyar 812 milyon 234 bin 183 TL işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.
Tespitlerin ardından şüphelilere ait 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 31 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 31 şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.