Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tarihi eserlerin bulunduğu sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kirazlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antik Roma Mezarları'nın bulunduğu sit alanında "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Arazi üzerinde inceleme yapan ekipler, yaklaşık 35 metre uzunluğunda bir tünel kazıldığını ve burada kaçak kazı faaliyetinde bulunulduğunu tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, tünelin içerisinde kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan aramalarda kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekipler tarafından 1 jeneratör, 3 hilti, 1 jet taşı, 1 kazma, 1 projektör, 4 litre benzin, 35 metre kablo, 2 bıçak ve 5 çift ayakkabının yanı sıra çeşitli yaşam malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.