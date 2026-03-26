İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diğer illerden kente yüksek miktarda makaron sevkiyatı yapılacağını belirleyip, şüphelileri takibe aldı. E.A ve İ.D isimli şüphelilerin bulunduğu kamyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa-İstanbul otoyolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 milyon 360 bin adet makaron ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.