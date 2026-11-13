Yangın, saat 05.30 sıralarında Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede çıktı. Alevleri fark eden daire sakinleri, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ Yangının kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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