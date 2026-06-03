Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında, sabah saatlerinde İnegöl ilçesinde yaklaşık 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 500 jandarma personeli katıldı. Adreslerde yapılan aramalarda evler ve eklentileri detaylı şekilde incelenirken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 60 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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