Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından meclis kararıyla göreve gelen AKP’li Şahin Biba yönetimi, tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor. Atatürk portresinin belediyenin internet sitesinden ve Tarihî Belediye Binası’ndan kaldırılmasının ardından bu kez Gastronomi Festivali’nin açılışındaki görüntüler gündeme geldi.

İSTİKLAL MARŞI’NDA TARTIŞMALI İCRA

Festivalin açılışında İstiklal Marşı mehter takımı tarafından seslendirildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da yayımlanan görüntülerde marşın alışılmış icra biçiminden farklı bir şekilde seslendirilmesi tepki çekti.

İstiklal Marşı’nın mehter takımı tarafından seslendirilmesini doğrudan yasaklayan bir hüküm bulunmazken, resmi törenlerde marşın Osman Zeki Üngör’ün bestesine uygun biçimde icra edilmesi esas alınıyor.

ATATÜRK PORTRESİ TARTIŞMASININ ARDINDAN

AKP’li Şahin Biba’nın göreve başlamasının ardından Atatürk portresinin belediyenin internet sitesinden kaldırılması ve daha sonra Atatürk’ün son zeybeğini oynadığı Tarihî Belediye Binası’ndaki portrenin yerinden çıkarılması kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Yeni yönetimin festival açılışındaki uygulamaları da bu tartışmaların üzerine eklendi.

KEBAP DA AYNI TABAKTAN YENDİ

Festivalde Bursa Kebabı’nın büyük bir tabakta servis edilmesinin ardından yurttaşların aynı tabaktan birlikte yemek yemesi de tepki topladı.

Görüntüler, hijyen kuralları açısından eleştirilirken festival açılışında uygulanan yöntemler sosyal medyada tartışma konusu oldu.