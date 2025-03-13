Bursa'nın İnegöl ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu, idaresindeki 16 AIV 459 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında arıza sebebiyle bir anda alev aldı.
Aracını yol kenarına park edip uzaklaşan Çıbukcu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.