Kaza, saat 18.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi şehir merkezi geçişindeki İznik Kavşağı’nda meydana geldi. Yalova’dan Bursa yönüne seyir halinde olan Turan N. (56) yönetimindeki araç yüklü çekici, trafik ışıklarında yavaşlayan otomobile, ardından da hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Turan N., aracın kabininde sıkışarak yaralandı.
İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Orhangazi İtfaiye Grupları ekipleri, demir yığınlarını keserek sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Turan N.’nin tedavisine başlandı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 2 kişinin ise hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi.
Trafik kontrollü sağlandı
Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunun Bursa yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.