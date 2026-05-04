İnegöl’de etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki kar erimesi, bölgedeki su seviyelerini kritik noktaya taşıdı. Boğazköy Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, baraj havzasında bulunan bazı alanlar sular altında kaldı.

Kuraklık döneminde suların çekilmesiyle birlikte baraj gövdesinde izinsiz ekim yapılan yaklaşık 500 dekarlık tarım arazisi, su seviyesinin yükselmesiyle tamamen suya gömüldü. Buğday ve mısır gibi ürünlerin bulunduğu alanlar dronla görüntülendi.

Bölgedeki su artışının yalnızca yağıştan değil, aynı zamanda yüksek kesimlerdeki karların erimesinden kaynaklandığı belirtildi. Suların dereler aracılığıyla baraja ulaştığı, ardından Kocasu üzerinden Yenişehir Ovası’nı besleyerek Sakarya Nehri’ne kadar ulaştığı ifade edildi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, son yılların en yoğun yağışlarından birinin yaşandığını belirterek, baraj havzasında yer alan ve daha önce kamulaştırılan alanların suyla dolmasının beklenen bir durum olduğunu söyledi. Çelik, söz konusu bölgelerin çiftçilere ait olmadığını ve su tutma kotu içinde yer aldığını vurguladı.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin yaklaşık 15 gün önce önlem amaçlı olarak barajdaki su seviyesini düşürdüğü, böylece olası daha büyük taşkınların önüne geçildiği ifade edildi. Yetkililer, alınan tedbirler sayesinde çevredeki yerleşim alanlarında ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.