Olay, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1245'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercan E. ile Erkan Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erkan Y., yanında bulunan bıçakla Ercan E.'yi sağ bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Erkan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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