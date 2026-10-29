Temeli 2016 yılında atılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, yaklaşık 10 yıllık sürecin ardından geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başladı. Hastanenin açılmasıyla Çekirge Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi kapatıldı.

Uzun süredir açılması beklenen hastanenin hizmete girmesi olumlu karşılanırken, Bursa’nın artan nüfusu karşısında sağlık hizmetleri kapasitesinin yeterli olup olmadığı tartışma konusu oldu. Dört hastanenin kapatılması da kentteki sağlık hizmetlerinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

“Bir hastane açıp dört hastaneyi kapatmak nasıl bir anlayış?”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, Bursa’nın nüfusunun 4 milyona yaklaştığını ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın giderek arttığını savundu. Hastanelerde yoğunluk yaşandığını, yatak yetersizliği nedeniyle bazı hastaların sedyelerde tedavi görmek zorunda kaldığını öne süren Türkoğlu, dört hastanenin kapatılmasını eleştirdi.

Yeni hastanenin açılmasıyla mevcut sağlık kapasitesinin artıp artmadığının sorgulanması gerektiğini belirten Türkoğlu, kapatılan hastanelerde görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının da yeni hastanede görev yapacağını ifade etti. Bu nedenle yatırımın istihdama ve sağlık hizmetlerinin kapasitesine nasıl bir katkı sağlayacağının açıklanmasını istedi.

Yatak kapasitesi ve maliyet tartışması

Kapatılan dört hastanenin toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 1.400 olduğu yönündeki bilgilere dikkat çeken Türkoğlu, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin 1.315 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” sözleriyle tepki gösterdi.

Yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanelerin kapasitesinde yaşanabilecek değişikliklerin de açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getiren Türkoğlu, hastanelerin kapatılmasının Bursa’nın sağlık hizmetlerine erişimini nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Türkoğlu, hastanenin maliyetine ilişkin de sorular yöneltti. İlk yatırım bedelinin 450 milyon lira olarak açıklandığını hatırlatan Türkoğlu, geçen yıllar içinde gerçekleştirilen ihaleler, ek işler, tıbbi cihaz alımları ve diğer harcamalar dahil olmak üzere projenin toplam maliyetinin ne kadar olduğunu sordu.

Şehir Hastanesi için verilen garantileri gündeme getirdi

Türkoğlu, dört hastanenin kapatılması kararının Bursa Şehir Hastanesi’nin işletmecisine verilen hasta ve gelir garantileriyle bağlantısı olup olmadığının da açıklanmasını istedi.