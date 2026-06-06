Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi 6’ncı Şimşek Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir boya imalathanesinde saat 09.00 sıralarında yangın meydana geldi. Yaklaşık 900 metrekarelik alana kurulu olan tesisten yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine ve tesislere sıçraması başarılı bir şekilde engellendi. Kimyasal maddelerin de etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak ve tamamen söndürmek amacıyla, bölgede 20 itfaiye aracı ve 60 personelin yoğun mesaisi devam ediyor.