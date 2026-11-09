Yangın, saat 15.00 sıralarında Yenişehir ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde çıktı. Kısa sürede büyüyerek çiftliği saran alevleri gören çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 50 HAYVAN KURTARILDI İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çiftlikte bulunan hayvanların kurtarılması için de çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla inek, boğa ve danaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Kurtarılan hayvanlardan 10’unun yaralandığı belirlenirken, 3 boğa ise öldü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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