Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren müdahale ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Ortaköy Mahallesi mevkisindeki çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı.
Alevlerin yükseldiği gören çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 50 dönümlük alan zarar görürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.