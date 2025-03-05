Bursa'nın İznik ilçesinde cezaevi firarisi F.B. (35), saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, cezaevinden firar ettiği tespit edilen ve hakkında hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlarından birçok suç kaydı bulunan F.B.’yi yakalamak için harekete geçti.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu şüphelinin İznik’te bir evde saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda F.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.