Bursa'da hafif ticari aracın yol kenarında bekleyen Vildan D. ve oğlu Efe D.'ye çarpıp altına alarak sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kan donduran kazada anne ve oğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, 2'nci Kanal Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatma K. yönetimindeki 16 AK 345 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırımın önünde, yol kenarında bekleyen Vildan D. ile oğlu Efe D.'ye çarpıp, altına alarak sürükledi.

DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile oğlu, vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne ile oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.