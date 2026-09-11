Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Çevre Yolu Caddesi’nde gece saat 02.00 sıralarında hareketli ve korku dolu anlar yaşandı. Selim A. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşine saldırmaya başladı.

POLİSLERE DE SALDIRDI

Kavga ve bağrışma seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini karşısında gören g事实 gözü dönmüş Selim A., bu kez de görevli polislere saldırdı.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunarak biber gazı kullandı. Gazın etkisiyle kontrol altına alınan Selim A., kelepçelenerek gözaltına alındı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

İşlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Selim A.’nın yapılan incelemelerinde, daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusu devam eden şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor.