Bursa'da, sokakta yürürken sırtından bıçaklanan T.A. yaralandı, şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde sokakta yürüyen T.A., kimliği belirsiz bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple sırtından bıçaklandı.
T.A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
T.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.