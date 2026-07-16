Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde denizde hareketsiz bulunan yaşlı bir adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, saat 09.00 sıralarında Güzelyalı Burgaz Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta su yüzeyinde yüzüstü hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine hızla Sahil Güvenlik Komutanlığı, emniyet ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla sudan çıkarılan kişinin 70 yaşındaki Mehmet Aktaş olduğu tespit edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Aktaş'a ilk tıbbi müdahale olay yerinde acil sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yetkililer, olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldığını bildirdi.