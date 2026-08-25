Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan depoda çıktı.
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı.
Depodan yükselen yoğun duman ise apartmanı sardı. Dumanı gören apartman sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.
Depoda maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.