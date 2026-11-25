Bursa’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 850 polisin katılımıyla dev bir operasyon gerçekleştirildi. 95 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 122 şüpheli gözaltına alınırken, kilolarca uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Orhaneli ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, 95 ikamete yönelik 150 ekip ve 850 personelin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kent merkezinde 28, Karacabey ilçesinde 81 ve Orhaneli ilçesinde 17 olmak üzere toplam 126 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen baskınlarda adresler didik didik arandı. Yapılan aramalarda; 5 kilo 700 gram metamfetamin, 4 kilo 140 gram esrar, 4 kilo 300 gram sentetik kannabinoid, 43 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 22 adet ecstasy hap ile 23 adet sentetik ecza ele geçirildi.

4 FİRARİ ARANIYOR

Adreslerde ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, 21 adet tüfek kartuşu ve 229 adet fişek bulundu. Operasyon kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 122 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.