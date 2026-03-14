Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre Umurbey ile Muratoba mahalleleri arasındaki Yağpınarı mevkisinde seyir halinde olan 55 yaşındaki Mustafa Çoklu idaresindeki 16 JH 957 plakalı traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelmede Çoklu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

