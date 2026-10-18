Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanı, sabah saat 09.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin hedefi oldu.

HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

İddiaya göre, caddede seyir halinde olan bir otomobilden eğlence mekanına doğru henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe ateş açıldı. Saldırganlar silahlı eylemin ardından geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

POLİS BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve asayiş ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan emniyet güçleri, caddede ve iş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kurşunların isabet ettiği eğlence mekanında ve çevrede detaylı kovan araması ile delil çalışması gerçekleştirdi.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alarak kaçan aracın plakasını ve şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.