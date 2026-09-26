Kaza, 20 Eylül günü saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Bilalköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Bedensel engelli olduğu öğrenilen Mustafa Balkan, eşi Gerdan Balkan ile birlikte 2 katlı evlerinin dış cephesine yaptırılan engelli asansörüne bindi. Çiftin aşağı indiği sırada asansörün halatı koptu.

Yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşen asansörde bulunan Mustafa ve Gerdan Balkan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşi taburcu edildi

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çift, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde her iki yaralının da vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Tedavisi tamamlanan Gerdan Balkan dün hastaneden taburcu edildi.

7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralanan Mustafa Balkan ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Balkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Balkan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.