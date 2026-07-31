Yangın, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi Fırın Çıkmazı Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Evden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan aramada, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Murat G. (55) hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat G.'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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