Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve tehdit iddialarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin, vatandaşları evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla dolandırdığı ve tehdit ederek haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklandı.

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