Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara ve bir apartmanın doğal gaz kutusuna çarpması paniğe yol açtı. Hasar gören kutu nedeniyle binanın gaz akışı durdurulurken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Çakan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, önce yol kenarında park halinde bulunan otomobillere çarptı, ardından hızını alamayarak bir binanın dış cephesindeki doğal gaz kutusuna girdi.

BİNANIN DOĞAL GAZI TEDBİR AMAÇLI KESİLDİ

Gürültü üzerine sokağa çıkan çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle bölgeye hızla polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle doğal gaz kutusunda hasar meydana geldiğini belirleyen ekipler, olası bir gaz sızıntısı ve patlama riskine karşı binanın doğal gaz bağlantısını tedbir amaçlı kesti.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan panik yaratan kaza, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara ve bina duvarındaki doğal gaz kutusuna çarpma anı yer alıyor. Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.