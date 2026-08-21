Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıllar önce yaşanan büyük bir deprem sonucu fay hattının çökmesiyle meydana gelen Suuçtu Şelalesi, bugünlerde tatilcilerin ve doğaseverlerin en gözde rotalarından biri haline geldi. Çataltepe mevkisinde yer alan ve 38 metre yüksekten dökülen bu doğa harikası, büyüleyici manzarası ve serinleten atmosferiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

YAZIN EN SICAK GÜNLERİNDE BİLE KURUMUYOR

Bursa şehir merkezine 125, ilçe merkezine ise 22 kilometre mesafede bulunan şelale, yaz aylarının kavurucu sıcaklarına rağmen bir damla bile eksilmeyen suyuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yılın her mevsiminde ayrı bir görsel şölen sunan bölgeye gelenler; yeşillikler içinde piknik yapıp doğa yürüyüşlerine katılırken, akan suyun hemen önüne kurulan asma köprüde unutulmaz fotoğraflar çektiriyor.

YIL SONU HEDEFİ 100 BİNİ AŞMAK

Eskiden sadece bölge halkı tarafından bilinen ancak son dönemde doğal güzellik arayan tatilcilerin radarında ilk sıraya yerleşen Suuçtu Şelalesi, havadan çekilen dron görüntüleriyle de kartpostallık manzaralar sunuyor. Geçtiğimiz yıl 82 binden fazla kişiyi ağırlayan bu doğa harikası, bu yılın ilk 7 ayında şimdiden 51 bin 433 ziyaretçi sayısına ulaştı. Özellikle sonbahar ve kış aylarında sunduğu eşsiz renk cümbüşüyle birlikte, şelaleyi ziyaret edenlerin sayısının yıl sonunda 100 bin sınırını aşması bekleniyor.