Kaza, saat 15.30 sıralarında Seyranköy Köprüsü'nün altında meydana geldi. Balıkesir'den Bursa yönüne seyir halinde olan Begüm Şevval Usta'nın (26) kullandığı 77 NM 933 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü altındaki beton duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Begüm Şevval Usta ile araçta bulunan Nurettin Acar (73) ve Müzeyyen Acar (74) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Filiz Usta (51) ve Ş.A. (14) ise yaralandı. Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

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