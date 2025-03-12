Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alıbab bilgiye göre İnegöl Alanyurt yolunda seyir halinde olan 33 yaşındaki Muhammed İ. yönetimindeki 16 MA 6325 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple önünde seyreden 17 yaşındaki Ahmet B. idaresindeki 16 BJK 154 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle devrilerek sürüklenen motosiklet direğe çarparak durdu. Kaza sonucu sürücü Ahmet B. ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.