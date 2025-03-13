Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü Mustafa Çelik (82), hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Bursa-Yenişehir Karayolu Yolören Kavşağı’nda seyir halinde olan 41 yaşındaki Yakup. O. yönetimindeki 54 ALN 127 plakalı otomobil ile 82 yaşındaki Mustafa Çelik yönetimindeki elektrikli motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çarpışmanın şiddetiyle savrulan Mustafa Çelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Yakup Oruç ise gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.