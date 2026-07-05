Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde çöp toplama faaliyeti yürüten bir belediye kamyonunun altında kalan yaşlı adam, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesi sürerken kamyon sürücüsü emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Mudanya Belediyesi bünyesinde hizmet veren C.A. (58) idaresindeki 16 BYJ 506 plakalı çöp kamyonu, sokak üzerinde çöp toplama çalışması yürüttüğü esnada caddede bulunan Feyzullah Yeşilyaprak'ı (70) fark edemeyerek tekerleğinin altına aldı. Kamyonun altında kalarak sürüklenen Yeşilyaprak ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların feci kazayı görmesi ve durumu bildirmesi üzerine bölgeye ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, kamyon tekerleğinin altında sürüklenen Feyzullah Yeşilyaprak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi. İnceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yeşilyaprak’ın cansız bedeni, otopsi ve diğer adli işlemler için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan Mudanya Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun sürücüsü C.A., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşanan ölümlü kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.