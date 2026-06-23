Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında bir oluk ustası yaşamını yitirdi. Kırsal Cerrah Mahallesi'nde yapımı süren 3 katlı bir bina inşaatında saat 10.00 sıralarında gerçekleşen olayda, edinilen bilgilere göre, binanın çatısına çıkan oluk ustası Ferdi Aydemir (44), yağmur suyu gider hattının montaj işlemlerine başladı.

AKIMA KAPILIP BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Çalışma esnasında 10 metre uzunluğundaki oluğu havaya kaldıran Ferdi Aydemir, bu sırada yakındaki elektrik hattından akıma kapıldı. Elektrik akımının etkisiyle dengesini kaybeden Aydemir, yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaatın beton zeminine düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ve inşaattakilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yüksekten beton zemine düşen Ferdi Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak inşaat alanına gelen Aydemir’in aile yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Aydemir’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.