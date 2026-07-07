Bursa'da farklı suçlardan haklarında toplam 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda; 'Kasten yaralama’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.B. ile ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan U.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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