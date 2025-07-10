Olayda, hükümlünün yakınlarından biri otomobiliyle bir polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, mukavemet gösteren 2 kişi gözaltına alındı.

Bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Olayda hafif yaralanan fedakar personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, görevlerini büyük bir özveri ve soğukkanlılıkla yerine getiren tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecektir. Kamu düzenini bozmaya teşebbüs eden hiçbir kişi ya da gruba müsamaha gösterilmeyecektir” denildi.