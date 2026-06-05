Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. 40 yaşlarındaki H.D. ve Y.D. çiftinin evine gelen şüpheli, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak çifti başlarından vurdu. Çift hayatını kaybederken şüpheli ise kayıplara karıştı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, evlerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. ve kocası H.D., arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla çifte ateş açtı. H.D. ile Y.D. başlarından vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, H.D. ile Y.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı