Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, iki katlı bir binanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları ve inceleme için daireye giren ekipler, evde bulunan Erkut Şentürk'ün (30) hayatını kaybettiğini tespit etti.