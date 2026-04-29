Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Ulviye Matlı Fen Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan Anıl Karakuzu'dan (36) haber alamayan okul yönetimi polise ihbarda bulundu.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Polis ekipleri kameraların incelemesi sonucu Karakuzu'nun gece saatlerinde nöbetçi olduğu yurttaki odasına girdiğini tespit etti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Odasında giren polis ekipleri, Karakuzu'nun hareketsiz halde olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde öğretmen Anıl Karakuzu'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Ölümü şüpheli bulunan öğretmenin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.