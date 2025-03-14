Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, gül serasının paketleme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Orhangazi ilçesine bağlı Gemiç Mahallesi’ndeki bir gül serasının paketleme bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar serayı tahliye ederken, yangına ilk olarak işletmenin hemen yakınında bulunan bir fabrikaya ait itfaiye aracı ile müdahale edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Orhangazi ve Gemlik’ten itfaiye ekipleri yönlendiril. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.