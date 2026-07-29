Olay, dün Akhisar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Tohum'un evde olmadığını fark eden ailesi, çevrede arama çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren aramanın ardından küçük çocuk, site içerisinde bulunan havuzda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan ekiplerin müdahalesine rağmen 2 yaşındaki Kadir kurtarılamadı. Kadir Tohum'un cenazesi, bugün ikindi namazının ardından memleketi Gaziantep'teki Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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