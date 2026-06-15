Bursa'da husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada Oğulcan Dinç (26), karnına isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli Fırat Demirkıran (21), polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 12 Haziran saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Ertem Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu Oğulcan Dinç, karnına isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dinç, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli Fırat Demirkıran'ın yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde taraflar arasında eskiye dayanan husumet bulunduğunu söylediği öğrenilen Demirkıran, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Polis ekiplerinin ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, ağır yaralanan Oğulcan Dinç'in de silahla ateş açtığı, ardından Fırat Demirkıran'ın geri dönerek peş peşe ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.